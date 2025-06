Bianca Balti in bikini mostra la cicatrice dell’intervento | Sono diventata consapevole del valore delle cose

Bianca Balti, icona di bellezza e forza, condivide un momento di grande significato: in bikini mostra per la prima volta la cicatrice dell’intervento per il tumore ovarico. Una foto che parla più di mille parole, simbolo di coraggio e resilienza. La modella, in splendida forma, si afferma come esempio di body positivity e lotta personale. Bianca Balti, il selfie in bikini con la sua cicatrice diventa un potente messaggio di speranza e autoaccettazione.

Una foto che vale più di mille parole e che testimonia una battaglia affrontata a testa alta: Bianca Balti si mostra per la prima volta in bikini dopo l'intervento per la rimozione del tumore ovarico che l'ha colpita. La modella, in forma strepitosa, sfoggia fiera la cicatrice dell'intervento rivelando ancora una volta il suo lato da guerriera e diffondendo un grande messaggio di body positivity. Bianca Balti, il selfie in bikini con la cicatrice diventa virale. La battaglia della vita, quella più importante: la top model Bianca Balti, regina delle passerelle e degli spot di noti brand di moda, l'ha dovuta affrontare a 41 anni.

Usa, l’accusa di Bianca Balti: “Mi negano pillole salvavita per la mia lotta al cancro” - Bianca Balti alza la voce sulla sua battaglia contro il cancro ovarico, denunciando la difficoltà di accesso a pillole salvavita negli Stati Uniti.

