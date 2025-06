Bianca Balti in bikini mostra con orgoglio la cicatrice

La modella fa vedere sui social i segni che la malattia le ha lasciato sul corpo, dopo l'operazione e la chemio per il tumore ovarico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bianca Balti in bikini mostra con orgoglio la cicatrice

In questa notizia si parla di: bianca - balti - bikini - mostra

Usa, l’accusa di Bianca Balti: “Mi negano pillole salvavita per la mia lotta al cancro” - Bianca Balti alza la voce sulla sua battaglia contro il cancro ovarico, denunciando la difficoltà di accesso a pillole salvavita negli Stati Uniti.

Bianca Balti si mostra in tutta la sua bellezza. La top model ha condiviso sui social uno scatto allo specchio con il bikini, pronta per andare al mare e a godersi un po' di sano relax dopo un anno complicato, ma che lei ha definito «il più bello della mia vita». Bal Vai su Facebook

Bianca Balti si mostra in bikini con la cicatrice dopo l’intervento #biancabalti #17giugno https://tgcom24.mediaset.it/people/bianca-balti-bikini-cicatrice-intervento_99777648-202502k.shtml… Vai su X

Bianca Balti, in bikini mostra la cicatrice dell’intervento: “Sono diventata consapevole del valore delle cose”; Bianca Balti in bikini mostra con orgoglio la cicatrice; Bianca Balti in bikini dopo la chemio mostra con orgoglio la cicatrice dell’intervento.

Bianca Balti in bikini mostra con orgoglio la cicatrice - Bianca Balti in una foto social, la prima in bikini dopo l'intervento per tumore ovarico. Lo riporta gazzetta.it

Bianca Balti si mostra in bikini con la cicatrice dopo l’intervento - La modella si scatta un selfie con fierezza dopo la chemio per il tumore ovarico. Riporta msn.com