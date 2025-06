BGY Airport Cup | cinquina a Ryanair Sacbo Bis si prende la coppa

La BGY Airport Cup 2025 si conclude con un trionfo memorabile di Sacbo Bis, che conquista il titolo battendo 5-2 Ryanair in una finale avvincente all’interno dell’aeroporto di Orio al Serio. Una vera festa sportiva che unisce colleghi e appassionati, dimostrando come lo spirito di squadra possa superare ogni ostacolo. E così, con entusiasmo e fair play, si prende la coppa!

La formazione di Sacbo Bis si aggiudica l’edizione 2025 della BGY Airport Cup, il campionato di calcio a 7 organizzato tra le varie anime che trovano casa all’interno dell’aeroporto di Orio al Serio. L’atto finale ha visto la netta predominanza della formazione biancoblu, che ha liquidato per 5-2 la combattiva rappresentativa di Ryanair. . 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - BGY Airport Cup: cinquina a Ryanair, Sacbo Bis si prende la coppa

