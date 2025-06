Bezhani Juve niente da fare | il dirigente accostato ai bianconeri resta al Tolosa Per lui anche un nuovo incarico | tutti i dettagli

La Juventus ha dovuto mettere da parte le speranze di ingaggiare Viktor Bezhani, che invece rimane al Tolosa e assume un nuovo incarico nel club francese. La vicenda si chiude così con un nulla di fatto per i bianconeri, ma il futuro di Bezhani si prospetta ancora ricco di sfide e opportunità . Tutti i dettagli sulla decisione ufficiale e le implicazioni di questa scelta nel nostro approfondimento.

