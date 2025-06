Beve troppo e non dà tregua agli appassionati della Mille Miglia poi insulta e aggredisce i poliziotti | denunciata

Durante la giornata della Mille Miglia, tra l’entusiasmo degli appassionati e le celebri vetture d’epoca, un episodio sfortunato ha rischiato di oscurare la festa. Una donna, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a disturbare e a mostrare comportamenti aggressivi, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda si è conclusa con la sua denuncia, sottolineando quanto sia importante mantenere il rispetto e la sicurezza durante eventi di grande rilievo come questo.

Brescia – Prima ha bevuto fino a stordirsi, poi ha cominciato a essere molesta. Nella giornata che ha richiamato migliaia di visitatori da tutto il mondo per la partenza della Mille Miglia, gli agenti della Polizia di Stato hanno dovuto intervenire per sedare un fuori programma: una 37enne milanese di origini lituane, in evidente stato di ebbrezza e aggressiva verso passanti e partecipanti alla manifestazione. All’arrivo della Volante, inviata dalla Centrale Operativa della Questura, la donna non ci ha pensato due volte e così ha opposto resistenza ai poliziotti aggredendoli e offendendoli. Dopo essere stata bloccata, è stata portata in Questura e denunciata per rifiuto di fornire le generalità, resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio, oltre a essere sanzionata per ubriachezza molesta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it