Bettini sferza il PD, criticando aspramente il rifiuto della separazione delle carriere dei magistrati, definendola un principio di equilibrio e non un totem ideologico. Nel giorno cruciale in cui la riforma approda in Senato, il suo appello si fa sentire forte e chiaro: sostenere questa rivoluzione significa avvicinarsi a un’idea di giustizia più equa, ispirata ai valori del liberalismo di sinistra e alle memorie familiari che ne hanno plasmato la visione.

La separazione delle carriere dei magistrati «non è un totem, non è una bandiera ideologica. È un tentativo di avvicinarsi all’equità ». Nel giorno in cui la riforma, che prevede anche il doppio Csm e l’Alta corte disciplinare, arriva nell’Aula del Senato, Goffredo Bettini lancia dalle pagine del Foglio un accorato appello a sostenerla, tanto attingendo alle memorie familiari quanto «alla grande lezione del liberalismo di sinistra». «Bettini spiega perché il Pd sbaglia a opporsi alla separazione delle carriere» è il titolo dell’intervento del membro della direzione Pd, che manifesta in questo modo una sensibilità evidentemente presente nel partito, ma schiacciata dalla scelta di un’opposizione sulle barricate dell’ostruzionismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bettini sferza il Pd: sbagliato il no alla separazione delle carriere. «È un principio di equilibrio»

