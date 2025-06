Bertinoro infuoca l’estate Ecco tutti i concerti e gli eventi

L’estate a Bertinoro brilla di musica e emozioni con il ricco cartellone di Bertinoro Estate 2025. Tra grandi concerti, rassegne consolidate e proposte originali, il 31 luglio Irene Grandi celebra 30 anni di carriera con il suo tour “Fiera di me”. Il 2 agosto, il palco dei giardini della rocca si trasforma per ‘Ti racconto Don Giovanni’. Un’estate da vivere all’insegna di arte, musica e scoperta, ecco tutti gli eventi imperdibili.

