Berlino centinaia di nuotatori nel fiume Sprea per protesta contro il divieto di balneazione

Un gruppo che si è mobilitato con entusiasmo ha sfidato le restrizioni, dimostrando che la Spiaggia di Berlino può tornare a essere un'oasi di vita e divertimento. La loro coraggiosa protesta ha acceso i riflettori sulla qualità del fiume e sull'importanza di preservare il patrimonio naturale urbano, invitando tutti a riscoprire le meraviglie nascoste nel cuore della città.

A Berlino una nuotata contro i divieti: i nuotatori sono tornati in acqua nella capitale tedesca dopo il divieto di nuotare nel fiume Sprea perché era così inquinato che la gente del posto correva il rischio di ammalarsi. Martedì, circa 200 persone si sono tuffate nell’acqua verdastra e lenta del fiume per dimostrare che non solo è abbastanza pulita, ma è anche molto divertente nuotare nello storico quartiere Mitte della città. Un gruppo che si fa chiamare ‘Fluss Bad Berlin’, o ‘River Pool Berlin’, sta facendo pressioni da diversi anni per riaprire il fiume ai nuotatori. Per aggirare il divieto, il gruppo ha registrato la nuotata collettiva come protesta ufficiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Berlino, centinaia di nuotatori nel fiume Sprea per protesta contro il divieto di balneazione

