BERLINGUER ZITTISCE TAJANI MA IL PUBBLICO INSORGE | VIA LA COMUNISTA DA MEDIASET!

Sulle televisioni italiane, il dialogo autentico sembra ormai un ricordo lontano. Bianca Berlinguer si distingue per coraggio e professionalità, ponendo domande autentiche e stimolando riflessioni profonde. Tuttavia, nel panorama mediatico dominato da monologhi e interviste manipolate, il vero confronto appare sempre più un’eccezione. Il dibattito su Israele-Gaza, ad esempio, si trasforma spesso in un monologo, lasciando spazio a discussioni superficiali e senza reale confronto. È tempo di riscoprire il valore del giornalismo libero e coraggioso.

Bianca Berlinguer fa domande come dovrebbero fare tutti i giornalisti. In Italia però il panorama è drammatico con monologhi, domande concordate, intervistati che diventano intervistatori. Salvo sempre più sporadiche eccezioni, il potente di turno si accomoda nella poltrona del talk show per una chiacchierata spesso in solitaria. Il giornalista c'è, le domande vere non esistono o. apriti cielo. E così il confronto su Israele-Gaza è diventato uno scontro con il ministro degli esteri Antonio Tajani che ha perso le staffe: "Gentile signora, mi faccia finire o me ne vado". Berlinguer gli ha ricordato che: Io faccio interviste, capisco che non siete abituati alle domande! Domande che altri non fanno, non osano ed è questo quello che vediamo ogni giorno tra Rai e Mediaset, salvo casi rari.