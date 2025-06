Bergamo torna Festa della musica | oltre 20 eventi in tutta la città

Bergamo si prepara a tornare protagonista della Festa della Musica, un evento imperdibile che il 21 giugno trasforma la città in un palcoscenico a cielo aperto con oltre 20 eventi sparsi tra strade, piazze e giardini. Un’occasione unica per lasciarsi coinvolgere da performance gratuite di artisti di ogni livello e genere, in un’atmosfera vibrante e collettiva. Scopri come Bergamo rende speciale questa celebrazione e lasciati travolgere dal ritmo!

Bergamo. Ogni anno, il 21 giugno, l’Europa risuona di musica. È il solstizio d’estate, ma anche il giorno della “Festa della musica”: una grande celebrazione collettiva che trasforma strade, piazze, giardini e palazzi pubblici in palcoscenici a cielo aperto. Anche Bergamo risponde a questo invito, pronta ad accogliere decine di concerti gratuiti in diversi luoghi della città, tutti accessibili al pubblico. Professionisti e amatori, band emergenti e musicisti affermati, cori, orchestre e street band: un appello alla partecipazione spontanea, un’occasione per riscoprire la città sotto una luce diversa, una festa che abbraccia ogni genere musicale e ogni forma di espressione dal vivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo, torna “Festa della musica”: oltre 20 eventi in tutta la città

