Bergamo falso medico eseguiva interventi estetici | denunciata

un intervento di medicina estetica senza alcuna qualifica professionale, mettendo a serio rischio la salute delle sue pazienti. La sua attività illecita, scoperta e denunciata, mette in luce quanto sia fondamentale verificare sempre le credenziali dei professionisti prima di affidarsi a trattamenti estetici. La sicurezza delle persone viene prima di ogni tentazione di risparmio o di facili promesse, e questa vicenda ne è un chiaro esempio.

Aveva fatto di una stanza della propria abitazione, a Ponte San Pietro (Bergamo), il suo studio medico. Era lì che una quarantaduenne di origini russe riceveva le proprie pazienti, attratte, principalmente, dalla pubblicitĂ affidata alle pagine dei social network Instagram e Facebook. Lì praticava, senza averne titolo, non essendo uno specialista, interventi di medicina estetica per correggere, soprattutto, inestetismi del volto. Eseguiva, infatti, infiltrazioni di tossina botulinica e filler di acido ialuronico. Per farlo si avvaleva di farmaci di origine asiatica ed est europea, il cui utilizzo, in Italia, non era stato autorizzato dall’Agenzia Italiana per il Farmaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it