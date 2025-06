Beppe Severgnini feste Ballo e cinema all’aperto | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Se sei alla ricerca di un modo indimenticabile per trascorrere la serata, Bergamo e provincia offrono una vasta gamma di eventi per tutti i gusti. Dall'incontro con il celebre Beppe Severgnini, alle delizie del Festival del polpo e del fritto misto, fino alle note del ballo liscio e alle proiezioni di cinema all'aperto. Scopri cosa fare stasera e lasciati coinvolgere dalle mille emozioni della nostra meravigliosa provincia.

L’incontro con il giornalista Beppe Severgnini a Caravaggio, il Festival del polpo alla brace e del fritto misto di pesce all’estivo Spritz&Burger di Albino, il ballo liscio con l’orchestra Castellina Pasi a ChorusLife, il cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte, la tombolata estiva a Clusone, l’omaggio al cantautorato femminile italiano a Onore e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 18 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 12 ottobre al Gres Art 671 a Bergamo sarà allestita la mostra “de bello. notes on war and peace”, a cura di gres art 671 e 2050+, da un’idea di Salvatore Garzillo e Gabriele Micalizzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Beppe Severgnini, feste, Ballo e cinema all’aperto: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

In questa notizia si parla di: beppe - severgnini - ballo - cinema

Firenze, Beppe Severgnini e Francesco Piccolo a ‘La città dei lettori’ - Firenze si prepara a un evento imperdibile: il 4 giugno 2025, alla ‘Città dei Lettori’, due giganti della cultura italiana, Beppe Severgnini e Francesco Piccolo, si confronteranno con il pubblico in un dialogo tra parole, musica e riflessione.

Beppe Severgnini, feste, Ballo e cinema all’aperto: cosa fare stasera a Bergamo e provincia; Dal 10 al 22 settembre si tiene il festival di danza “Venere in Teatro”; Splendida Cornice, le anticipazioni di stasera (giovedì 27 febbraio): da Valeria Golino a Vanessa Scalera, gli.

Beppe Severgnini: ecco come non diventare anziani insopportabili - Beppe Severgnini assicura che non si aspettava un riscontro così corposo e lusinghiero per il suo ultimo libro Socrate ... Si legge su corriere.it

Beppe Severgnini: vi spiego come non diventare anziani insopportabili - Beppe Severgnini assicura che non si aspettava un riscontro così corposo e lusinghiero per il suo ultimo libro Socrate ... Lo riporta msn.com