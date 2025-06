Beppe Braida e il suo show comico nel ristorante in riviera

Preparati a una serata all'insegna del sorriso e della comicità nel suggestivo scenario del ristorante in riviera! Dopo le performance di Gene Gnocchi e Gianluca Impastato, il Full Moon di Pinarella ospita un altro grande nome: Beppe Braida. Con la sua esperienza da cabarettista di Zelig e ex conduttore di “Striscia la Notizia”, promette di regalare risate autentiche e momenti indimenticabili. Non perdere questa occasione di divertirti con uno dei maestri della comicità italiana!

Dopo Gene Gnocchi e Gianluca Impastato, il Full Moon di Pinarella venerdì 27 giugno propone un altro “campione della risata”: sul palco di viale Tritone arriva infatti la comicità di Beppe Braida. Cabarettista di Zelig ed ex conduttore di “Striscia la Notizia”, il repertorio comico di Beppe. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Beppe Braida e il suo show comico nel ristorante in riviera

In questa notizia si parla di: beppe - braida - comico - show

Beppe Braida Vai su Facebook

Beppe Braida e il suo show comico nel ristorante in riviera; Mammamia che ridere! porta ad Alba Beppe Braida, Max Cavallari e Marco Della Noce; Per la rassegna “venerdì sera”: il 5 luglio intrattenimento con la “Big Comedy Ring Show”.

“Delirio”, a Clusone show di Beppe Braida - Il comico, cabarettista e conduttore televisivo sarà in scena con lo spettacolo “Delirio” sabato 18 febbraio 2023 alle 21 al teatro Monsignor Tomasini. Come scrive bergamonews.it

Beppe Braida, chi è il celebre comico: ha una compagna?/ La carriera e la vita privata top secret - Con la sua comicità e il suo incredibile talento Beppe Braida è sempre riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori. Si legge su ilsussidiario.net