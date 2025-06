Benvenuti al sud | a Trecate 3 giorni di cibo di strada campano e siciliano

Benvenuti al Sud a Trecate, un viaggio tra sapori autentici e melodie coinvolgenti! Dal 27 al 29 giugno, "Benvenuti al Sud - Street Food & Live Music" trasformerà l'area feste di piazzale Antonini in un vibrante mix di prelibatezze campane e siciliane, musica dal vivo, raduni di auto e divertimento per tutta la famiglia. Un’occasione imperdibile per scoprire il cuore e i gusti del Sud Italia, all’insegna di allegria e convivialità.

