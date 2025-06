Bentornato in servizio Christian! | l’agente De Martino di nuovo operativo a Milano Fu gravemente ferito da uno straniero video

Dopo un anno di recupero e sacrificio, Christian Di Martino torna in servizio a Milano, testimoniando coraggio e dedizione. L'8 maggio 2024, il vice ispettore della Polizia di Stato si era distinto nel proteggere cittadini e beni pubblici, rischiando la vita. Ora, con rinnovata forza, riprende il suo ruolo fondamentale nella tutela della comunità , dimostrando che il valore e l'impegno non si arrendono mai.

È tornato in servizio Christian Di Martino, il vice ispettore della Polizia di Stato di Milano che un anno fa, l’8 maggio 2024, fu accoltellato in servizio e gravemente ferito da un marocchino irregolare alla stazione di Lambrate. Di Martino intervenne per cercare di fermare lo straniero che, verso mezzanotte, era stato sorpreso a lanciare pietre contro i treni e le persone. L’agente fu salvato da un delicato intervento eseguito dai medici dell’ospedale Niguarda, dopo il quale è stata comunque necessaria una lunga riabilitazione. A dicembre Di Martino è stato insignito con la medaglia d’Oro al valor civile per «l’esemplare coraggio» e «senso del dovere» dimostrato quella notte di maggio, quando nonostante fosse stato aggredito dall’uomo si lanciò al suo inseguimento, finendo poi accoltellato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - «Bentornato in servizio, Christian!»: l’agente De Martino di nuovo operativo a Milano. Fu gravemente ferito da uno straniero (video)

Dopo oltre un anno di riabilitazione e speranza, Christian Di Martino, il coraggioso poliziotto di 36 anni, torna in servizio a Milano.

