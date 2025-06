Benfica-Auckland City | formazioni dove vederla in tv e streaming

Preparati a vivere un'emozionante sfida tra Benfica e Auckland City, due formazioni pronte a scrivere il loro destino nella fase a gironi del Mondiale per Club. Dove poter seguire questa spettacolare partita? Scopri le opzioni in TV e streaming per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante battaglia calcistica, che promette sorprese e grandi emozioni.

Benfica e Auckland City si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. I portoghesi e i neozelandesi si affrontano. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Il Benfica parteciperà al Mondiale per club 2025 e giocherà nel Gruppo C con Bayern Monaco, Auckland City e Boca Juniors. Ecco la formazione tipo. #Benfica #mondialeperclub #news Vai su Facebook

