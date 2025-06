Bene i nuovi ma la ThuLa non basta | Inter cosa va e cosa no dopo il Monterrey

Dopo il debutto di Chivu, il nuovo Inter mostra segnali di crescita ma anche qualche ombra da chiarire. Bene le prestazioni di Sucic e Luis Henrique, che portano entusiasmo, ma le amnesie difensive persistono, evidenziando ancora margini di miglioramento. Resta da capire quali scelte tattiche e comportamentali potranno indirizzare il team verso un rendimento più solido e costante. La strada è tracciata: vediamo come evolverà l’Inter nei prossimi incontri.

Tra le note positive di sicuro Sucic e Luis Henrique, ma le amnesie difensive sono rimaste. Un bilancio dopo la prima di Chivu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bene i nuovi, ma la ThuLa non basta: Inter, cosa va e cosa no dopo il Monterrey

In questa notizia si parla di: cosa - bene - thula - basta

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Gattuso non avrebbe la stima da parte di Montolivo, il quale, però, si augura che faccia bene in Nazionale Voi siete d’accordo con le parole di Alfredo Pedullà Vai su Facebook

Bene i nuovi, ma la ThuLa non basta: Inter, cosa va e cosa no dopo il Monterrey; Zaino trekking Thule Alltrail X 35 L, la recensione: ideale per escursioni di 3 giorni.