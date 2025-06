Belricetto ricorda Valerio Baldi il Vigile del fuoco scomparso Tanti amici al ’Ciliegia party’

Belricetto ha reso omaggio a Valerio Baldi, il coraggioso vigile del fuoco scomparso troppo presto, durante il suggestivo ‘Ciliegia party’. La giornata di sole ha creato un’atmosfera calda e commovente, riunendo amici e familiari per ricordare un eroe che ha dato tutto per la comunità. Un appuntamento che ha rafforzato i legami e celebrato la sua memoria, dimostrando che il suo spirito vive ancora nel cuore di tutti.

Una bella e assai calda giornata di sole ha fatto da cornice nei giorni scorsi nella frazione lughese di Belricetto, al ‘Ciliegia party’, la bella iniziativa dedicata a Valerio Baldi, il vigile del fuoco in forza al Distaccamento di Lugo che il 17 novembre 2012, nelle campagne intorno a Fusignano, perse la vita a soli 34 anni dopo essere stato investito da una scarica elettrica. A organizzare, nel giardino dell’abitazione in cui il 34enne risiedeva, quello che ad inizio estate è ormai diventato un appuntamento fisso, sono stati gli ‘straordinari’ genitori di Valerio, ossia Mirella e Vladimiro (detto ‘Miro’), insieme a Ilaria e a Silvio, ossia la sorella e il fratello di una persona che si è sempre contraddistinta per la sua bontà d’animo, la sua semplicità, il suo altruismo e l’innata simpatia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it