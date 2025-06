Bellandi | È successo di nuovo! Non smettete mai di sognare

Alice Bellandi, la campionessa mondiale che continua a stupire il mondo, ha scritto un'altra pagina di incredibile successo. A soli 26 anni, dopo aver conquistato l’oro olimpico a Parigi, si è ripetuta a Budapest, dimostrando che i sogni si realizzano con passione e determinazione. La sua vittoria contro la tedesca Anna Monta Olek nei 78 kg conferma il suo talento straordinario. Non smettete mai di sognare: il meglio deve ancora venire!

Alice Bellandi è campionessa del mondo. Dieci mesi dopo l’oro olimpico a Parigi, la 26enne bresciana è andata a bersaglio anche nella Laszlo Papp Arena a Budapest, battendo in finale la tedesca Anna Monta Olek nei 78 kg: "Non so cosa sia successo, ma è successo di nuovo! Dopo Parigi, Budapest. Ragazzi, non smettete mai di sognare". Guarda la festa dopo la finale e ascolta le prime parole dell'azzurra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it