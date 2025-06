Belinelli sulla malattia di Polonara | il video

Il mondo del basket si unisce nel dolore per la malattia di Polonara, come raccontato da Belinelli. La sua testimonianza toccante rivela quanto il sostegno e la speranza siano fondamentali in momenti difficili. La vittoria più grande, infatti, sarà rivedere Achi tornare a sorridere e superare questa sfida, perché lo scudetto sarà anche per lui.

"L'ho comunicato alla squadra dopo la gara 2 ed è stata una bella botta, ero convinto che ci avrebbe dato la forza di vincere gara 3 per lui. La cosa importante è Achi, lo scudetto è per lui. L'unica cosa che conta è vederlo tornare a sorridere".

Achille Polonara è campione d'Italia e fa festa con Belinelli in videochiamata. Virtus Bologna in campo con il suo nome vince lo scudetto a Brescia - Achille Polonara, il vero eroe di questa stagione, ha conquistato il suo primo scudetto con Virtus Bologna, condividendo la gioia con un videochiamata a Belinelli.

Vu Nere senza pietà su Brescia: la serie finale finisce 3-0 con una gara 3 a senso unico. Per Bologna è il 17° titolo italiano ed il primo pensiero di tutti è andato a Polonara e alla sua battaglia contro la malattia: «Questa vittoria è per lui» ha detto capitan Belinelli.

Polonara riceve i compagni della Virtus in ospedale, prende la coppa dello scudetto e urla dalla finestra: «Campioni d'Italia»; Polonara, lo scudetto Virtus arriva nella sua camera di ospedale: “E’ anche tuo, forza”; Polonara non può avere contatti con l'esterno, la Virtus ha il permesso di fargli toccare il trofeo.

