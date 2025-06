Beccati con oltre due chili di cocaina vicino allo stadio Angelini | due uomini e due donne arrestati

Sei momenti di tensione e azione si sono vissuti vicino allo stadio Angelini di Chieti, dove la polizia ha scoperto e sequestrato oltre due chili di cocaina. Due uomini e due donne, tutti pugliesi e con precedenti, sono stati arrestati in flagrante. La vicenda conferma ancora una volta quanto sia cruciale il lavoro investigativo per combattere il traffico di droga. La notizia continua a svilupparsi...

La polizia di Stato a Chieti ha arrestato quattro persone per detenzione di cocaina. I quattro, due uomini e due donne, di origini pugliesi, tre dei quali con precedenti penali, sono stati fermati mentre erano a bordo di due auto nella zona dello stadio Angelini allo Scalo. Durante il.

