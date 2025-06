Beccati con la bomboletta in mano a imbrattare segnali stradali e palazzi pubblici | nei guai due ragazzini

Due giovani colti sul fatto mentre imbrattavano segnali stradali e palazzi pubblici a Brugherio. La scena, immortalata da una pattuglia della polizia locale il 16 giugno, ha portato all’identificazione di un 14enne di Cologno Monzese e di un 16enne di Brugherio. Un episodio che ribadisce quanto sia importante vigilare sul rispetto degli spazi pubblici. La loro condotta rischia di costar loro caro: scopriamo cosa è successo.

Brugherio (Monza e Brianza), 18 giugno 2025 – Con le mani sul fatto. L'altro giorno, il 16 giugno, una pattuglia della polizia locale dí Brugherio transitando per via San Francesco d’Assisi ha sorpreso due ragazzini intenti a imbrattare con bombolette spray la segnaletica verticale e altre strutture pubbliche. Subito identificati, si è scoperto che si trattava di un 14enne residente nella vicina Cologno Monzese e di un 16enne di Brugherio. Con in mano vernice spray e pennarelli ovviamente non hanno potuto che ammettere di essere stati loro a imbrattare i cartelli. Sono stati dunque denunciati a piede libero ai sensi dell’articolo 635 del codice penale (danneggiamento) e anche sanzionati amministrativamente ai sensi dell’articolo 15 del codice della strada con 42 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Beccati con la bomboletta in mano a imbrattare segnali stradali e palazzi pubblici: nei guai due ragazzini

