Beautiful streaming replica puntata 18 giugno 2025 | Video Mediaset

Non perdete l’appuntamento con la soap americana più amata: Beautiful, in onda ogni mercoledì su Canale 5. Oggi, 18 giugno 2025, si celebrano emozioni e sorprese nella splendida casa di Eric, tra preparativi e incontri inaspettati. Se vi siete persi qualche episodio o desiderate rivivere i momenti salienti, ecco il video Mediaset della puntata in replica streaming. Rilassatevi e lasciatevi coinvolgere ancora una volta dal fascino di Beautiful!

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 18 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna la celebrazione in onore di Eric sta per iniziare e, nella sua grande e bellissima casa, fervono i preparativi per la grande occasione. Nel frattempo, alla Forrester è arrivato Thorne. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 18 giugno 2025 | Video Mediaset

In questa notizia si parla di: puntata - beautiful - streaming - replica

