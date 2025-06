Beautiful Anticipazioni Puntata del 19 giugno 2025 | Brooke rivela a Bridget che Eric sta morendo

Prepariamoci a un episodio di forte emozione: il 19 giugno 2025, Beautiful ci riserverà un colpo di scena che lascerà tutti senza fiato. Brooke svelerà a Bridget la dolorosa verità sull’aggravarsi delle condizioni di Eric, aggiungendo un tocco di dramma e speranza alla trama. Non perdete questa puntata imperdibile, dove i sentimenti e i segreti si intrecceranno come non mai, lasciandoci con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Nella puntata di Beautiful in onda il 19 giugno 2025 su Canale5 vedremo Brooke rivelare a Bridget la terribile verità su suo padre Eric. Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap.

