Battaglia contro la pirateria | il nemico silente che ' Uccide il Calcio' e frena economia italiana

La battaglia contro la pirateria si presenta come una sfida cruciale per il futuro del calcio e dell'economia italiana. Non si tratta più di un semplice problema di copyright, ma di un fenomeno criminale organizzato che mina le fondamenta del nostro patrimonio sportivo e culturale. Durante gli "Stati Generali della lotta alla pirateria", si è evidenziata l'urgenza di agire con decisione, integrando legalità , tecnologia e intelligenza artificiale per proteggere ciò che ci appartiene.

La pirateria audiovisiva, in particolare quella sportiva, non è più un semplice "malcostume", ma un "fenomeno criminale organizzato" che sta sottraendo risorse vitali al calcio italiano e all'intera economia nazionale. È quanto emerso con forza dagli "Stati Generali della lotta alla pirateria tra legalità , sicurezza e intelligenza artificiale", un evento che ha visto ri. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Battaglia contro la pirateria: il nemico silente che 'Uccide il Calcio' e frena economia italiana

In questa notizia si parla di: pirateria - calcio - economia - battaglia

Lotito non ha dubbi: «La pirateria uccide il calcio. Da oggi tolleranza zero, non c’è più storia per i furbi!» - Claudio Lotito, presidente della Lazio, emette un chiaro monito contro la pirateria nel calcio. Durante una conferenza al CONI, afferma con fermezza: «La pirateria uccide il calcio.

#FacebookLive #27maggio Focus Economia di Sebastiano Barisoni - Radio 24 Vai su Facebook

Battaglia contro la pirateria: il nemico silente che 'Uccide il Calcio' e frena economia italiana; Giorgetti: Battaglia alla pirateria necessaria per il futuro dello sport; Giorgetti: «Lo sport vale l’1,4% del PIL in Italia: lotta alla pirateria fondamentale per il futuro».

IL MINISTRO - Giorgetti: "Pirateria? Battaglia necessaria per il futuro dello sport" - "Voglio sottolineare la rilevanza con cui il governo contribuisce al contrasto alla pirateria, che alimenta un circuito finanziario della criminalità organizzata. Lo riporta napolimagazine.com

Pirateria audiovisiva: -8% in un anno, ma resta l'allarme - Siervo: “Tutti si chiedono perché manchino i talenti in nazionale, parte del motivo è perché man ... gazzetta.it scrive