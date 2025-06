Batman il DCU potrà usare gli stessi villain dell' universo di Matt Reeves? La risposta di James Gunn

Mentre l’attesa per Superman si fa sentire al cinema, il mondo DC si interroga: Batman e i suoi villain provenienti dal universo di Matt Reeves potrebbero un giorno unirsi al vasto DC Universe di James Gunn? Il regista ha lasciato aperta questa possibilità, ma le sue parole sembrano indicare una separazione definitiva. La vera domanda è: quali sfide e opportunità si nascondono dietro questa intricata scelta narrativa? Scopriamo insieme cosa riserva il futuro dell’Uomo Pipistrello nel multiverso DC.

Ora che Superman sta arrivando al cinema, James Gunn è concentrato sull'arrivo nel DCU di Batman e i suoi villain sono già uno dei problemi Sebbene il capo dei DC Studios, James Gunn, non abbia ancora confermato al 100% che il BatVerse di Matt Reeves, non verrà alla fine inglobato nel DCU, il regista ha recentemente dichiarato che è altamente improbabile che Robert Pattinson diventi alla fine il Batman ufficiale del DCU. Nel corso di una recente intervista a Rolling Stone, Gunn ha precisato: "Dovremmo pensarci. Non è che non ne abbiamo mai parlato. Non direi mai che ci sono zero possibilità, perché non si sa mai. 🔗 Leggi su Movieplayer.it