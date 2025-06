Basket la Virtus da Polonara per consegnarli coppa dello scudetto

La Virtus Segafredo Bologna, campione d’Italia di basket, ha mantenuto la promessa e ha consegnato la coppa dello scudetto al suo guerriero: Achille Polonara. Un gesto di grande cuore e solidarietà che trasmette tutta la forza del team e il legame indissolubile tra atleti e tifosi. Alle 15.51 Polonara si è...

Roma, 18 giu. (askanews) – L’avevano promesso e l’hanno fatto. Questo pomeriggio la Virtus Segafredo Bologna ha portato la coppa dello scudetto di basket conquistata ieri sera in gara tre contro Brescia, in ospedale da Achille Polonara. Il giocatore delle V nere è ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna per curarsi da una leucemia mieloide che lo ha colpito. Il racconto della visita sui social. Alle 15.51 POlonara si è affacciato dala finestra della camera che occupa al terzo piano della struttura ospedaliera. POi lo hanno raggiunto Marco Belinelli, il capitano, Toko Shengelia e Ale Pajola. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

