Basket Fioretti si prepara a fare il suo grande debutto a Tortona, portando entusiasmo e passione nel cuore della serie A. Dopo 22 stagioni come assistente nella storica Olimpia Milano, il coach bergamasco di 51 anni si lancia in una nuova sfida da capo allenatore. Un cambio epocale che promette emozioni genuine e un nuovo capitolo ricco di successi, pronti a scrivere insieme una storia indimenticabile.

LA NOMINA. Il coach bergamasco a 51 anni lascia dopo ben 22 stagioni il ruolo di assistente della gloriosa Olimpia Milano. Primo incarico da capo allenatore in Serie A: «Cambio epocale: sogno una nuova avventura bella e coinvolgente». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Basket, Fioretti vuole «sbocciare» a Tortona

Fioretti, lo Spielberg del basket - Se parliamo di basket italiano, Mario Fioretti è sicuramente uno dei «segreti meglio custoditi» del movimento. Segnala bergamo.corriere.it