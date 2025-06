Basket femminile | Francia e Grecia iniziano con una vittoria gli Europei 2025 la Lituania sorprende la Slovenia

Gli Europei di basket femminile 2025 sono ufficialmente iniziati, portando entusiasmo e spettacolo in tutta Europa. Francia e Grecia aprono con vittorie convincenti, mentre la sorprendente Lituania si impone sulla Slovenia, promettendo emozioni ad ogni partita. Dal 18 luglio al 29 luglio, le migliori nazionali si sfideranno in quattro città europee per conquistare il titolo, con l’Italia pronta a fare il suo esordio stasera contro la Serbia. L’avventura è appena cominciata!

Si sono aperti oggi mercoledì 18 giugno gli Europei di basket femminile 2025. Le migliori nazionali del continente si daranno battaglia fino al 29 luglio per conquistare il titolo e succedere al Belgio, campione nel 2023. Le partite dei quattro gironi verranno disputate a Bologna, Brno, Pireo ed Amburgo, con l’ Italia che farĂ il suo esordio questa sera contro la Serbia. Oggi si sono disputati i primi match del Gruppo A, composto da Francia, Turchia, Svizzera e Grecia. Nella prima partita di giornata, giocata alle 16.30 al Pireo, la corazzata francese ha battuto di misura la Turchia 69-71, al termine di un match piĂą equilibrato del previsto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Francia e Grecia iniziano con una vittoria gli Europei 2025, la Lituania sorprende la Slovenia

