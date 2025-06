Basket | da Ettore Messina a Peppe Poeta Un nuovo allenatore per l’Olimpia Milano?

Il mondo del basket italiano si prepara a un possibile cambiamento epocale: Peppe Poeta, attuale tecnico di Brescia, potrebbe tornare a vestire i panni di allenatore dell'Olimpia Milano. Questa indiscrezione, se confermata, potrebbe rivoluzionare gli equilibri e aprire nuovi scenari per il futuro della pallacanestro nel nostro Paese. L’ipotesi di un ritorno del talentuoso ex giocatore e coach promette di essere uno snodo decisivo, capace di cambiare le sorti delle “Scarpette Rosse” e del panorama cestistico italiano.

Per il momento è solo un'indiscrezione, ma se dovesse concretizzarsi la cosa potrebbe stravolgere e non di poco i piani tecnici del basket italiano nei prossimi anni. Secondo il portale Bresciacanestro infatti, Peppe Poeta sarebbe vicinissimo a tornare all'Olimpia Milano con un contratto a lungo termine e un incarico tecnico molto importante. Il piano delle "Scarpette Rosse" sarebbe quello di far tornare Poeta, oggi capoallenatore a Brescia, nello staff di Ettore Messina, promotore dell'idea stessa e Presidente della gestione tecnica del club meneghino, dandogli un anno di "apprendistato" per poi lanciarlo come nuovo head coach della squadra.