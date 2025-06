Barzaghi | Inter anche cose positive! Luis Henrique meglio di Sucic

Matteo Barzaghi analizza la sfida dell’Inter contro il Monterrey, tra luci e ombre. Mentre alcune prestazioni hanno lasciato a desiderare, ci sono aspetti positivi da valorizzare, come il miglioramento di Luis Henrique rispetto a Sucic. Il giornalista sottolinea come la squadra stia cercando di ritrovare la propria identità dopo le fatiche europee, mostrando segnali di crescita e speranze per il futuro. La partita ci ricorda che…

Barzaghi parla dell’Inter e della prestazione di ieri notte contro il Monterrey. Il giornalista si è espresso anche su Luis Henrique e Sucic. CHIAROSCURO MA ALCUNE COSE POSITIVE – Matteo Barzaghi, ospite negli studi di Sky Sport 24, commenta la prestazione dell’Inter: « Prima senza il botto per Chivu, non era facile tornare in campo dopo la finale di Champions, bisognava schiacciare i fantasmi, ritrovare le misure. Primo tempo benino, peggio il secondo tempo. Inter in chiaroscuro possiamo dire. Tra le cose positive c’è Lautaro Martinez, che riparte subito con un gol e ha sofferto tanto per la finale persa, c’è anche la creazione delle tante occasioni da gol, ha provato a mettere in mostra qualcosa di nuovo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Barzaghi: «Inter, anche cose positive! Luis Henrique meglio di Sucic»

In questa notizia si parla di: barzaghi - inter - cose - positive

Taremi Inter, Barzaghi spiazza: «Il suo futuro può cambiare a sorpresa! Ecco la differenza rispetto a Correa e Arnautovic» - Mehdi Taremi potrebbe riservare sorprese sul suo futuro con l'Inter. Il giornalista Barzaghi evidenzia la differenza rispetto a Correa e Arnautovic, suggerendo che la situazione dell'attaccante iraniano è in continua evoluzione.

Fabrizio Romano: “Cristian Chivu, a Milano con il suo agente in attesa della chiamata dell'Inter per portare a termine l'accordo e firmare come nuovo allenatore. Contratto biennale approvato da Chivu, in attesa del via libera dal club.” Vai su Facebook

Inter Barzaghi è sicuro | Chivu è il profilo giusto.

Barzaghi (Sky): “Inter-Inzaghi, addio ma rapporto resta ottimo a tal punto che…” - "Era nell'aria questa decisione, Inzaghi ha sempre fatto percepire qualcosa che stava maturando nella sua mente", commenta Matteo Barzaghi ... Segnala fcinter1908.it

Barzaghi: “Va avanti la trattativa tra Inter e Cagliari per Pio Esposito” - In tal senso, il nome cerchiato in rosso sul taccuino del Ds rossoblù Nereo Bonato sarebbe sempre quello del 18enne attaccante stabiese Francesco Pio Esposito, di proprietà dell’Inter ma in pr ... Secondo msn.com