Barcellona al via la missione per Nico Williams Quanto costa e com'è la situazione del Fair Play Finanziario

Dopo un anno di attese e trattative, il Barcellona si prepara a lanciare ufficialmente la missione Nico Williams. Quanto costerà il trasferimento e come si inserisce nel delicato equilibrio del fair play finanziario? La passione per il talento del giovane esterno continua a infiammare i tifosi catalani, che sperano di vedere presto il loro club coronare questa ambizione. La vicenda è ormai ai dettagli finali: scopriamo insieme gli sviluppi di questa sfida emozionante.

E` passato un anno, ma la voglia di Nico Williams al Barcellona non si è esaurita mai. Il club campione di Spagna non ha mai spento i radar sul. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

