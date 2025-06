Barbara D’Urso vicinissima al ritorno in tv | Il suo nome nei palinsesti provvisori della Rai

Dopo un periodo di pausa, Barbara D’Urso si avvicina con entusiasmo al suo ritorno in televisione, con il suo nome tra i palinsesti provvisori di Rai 1. L’indiscrezione, riportata dal sito di Davide Maggio, accende le speranze dei suoi fan e promette grandi emozioni. Ma quale sarà il nuovo format che la vedrà protagonista? Restate sintonizzati, perché il suo ritorno potrebbe essere a un passo.

Il nome di Barbara D'Urso figurerebbe nei palinsesti provvisori di Rai 1. L'indiscrezione arriva dal sito di Davide Maggio.

