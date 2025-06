Barbara d’Urso spunta nelle bozze dei palinsesti Rai 2025 2026 con uno show di Raffaella Carrà

Il ritorno di Barbara d'Urso si fa sempre più concreto: le bozze dei palinsesti Rai 2025/2026 suggeriscono un suo possibile debutto in prima serata su Rai Uno, affiancata da Raffaella Carrà. Dopo anni di assenza, il suo nome torna a far discutere e accende la curiosità del pubblico. Un ritorno che potrebbe rivoluzionare il panorama televisivo italiano e riaccendere l’interesse verso i grandi classici della TV. La curiosità è già alle stelle!

Il possibile ritorno di Barbara d'Urso in prima serata. Dopo un lungo periodo di assenza dalla televisione italiana, il nome di Barbara d'Urso torna a far parlare di sé. Secondo quanto riportato dal sito specializzato Davide Maggi o, la conduttrice napoletana comparirebbe nelle bozze dell'Offerta TV 20252026 della Rai con un nuovo programma in prima serata su Rai Uno. La trasmissione, al momento ancora in fase di proposta preliminare, sarebbe composta da otto puntate in onda il venerdì, a partire da gennaio 2026. Secondo indiscrezioni si tratterebbe di una riproposizione di Carramba che sorpresa di Raffaella Carrà.