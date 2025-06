Barba Avs-Radici in Comune | Parcheggi palazzo della Regione e solo 284 alberi altro che Parco Centrale

I fatti, o meglio il progetto, dipingono un quadro critico di un’area che dovrebbe essere un polmone verde ma che si trasforma in un “parcheggio la nuova cattedrale nel deserto”. Con soli 284 alberi e la sede regionale che minaccia l’unitarietà e la sostenibilità, è il momento di chiedersi: quale futuro vogliamo per il nostro territorio? È ora di difendere il vero cuore verde della città.

“Il parcheggio la nuova cattedrale nel deserto” di un Parco Centrale dove il verde “si restringe a 4 ettari con soli 284 alberi” con a completare il quadro la sede unica della Regione “che deturperà irrimediabilmente l’unitarietà e la sostenibilità di tutta l’area”. I fatti, o meglio il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Barba (Avs-Radici in Comune): "Parcheggi, palazzo della Regione e solo 284 alberi, altro che Parco Centrale"

In questa notizia si parla di: alberi - regione - parco - centrale

Vento forte e pioggia si abbattono sulla regione, ad Ancona 20 interventi. Tanti alberi abbattuti e cantine allagate - Un'ondata di maltempo ha colpito la regione Marche, con forte vento e pioggia che hanno causato danni significativi.

CONSERVAZIONE DEL PARCO EX MUZIO GALLO In relazione alla caduta di alcuni alberi, anche lungo la strada del parco ex Muzio Gallo di Villa, sono prontamente intervenuti i tecnici dell’AST 2, effettuando un controllo botanico sulle piante secche e su tutt Vai su Facebook

Regione Lombardia, 48 nuovi alberi monumentali Vai su X

Barba (Avs-Radici in Comune): Parcheggi, palazzo della Regione e solo 284 alberi, altro che Parco Centrale; Central Bosc Il Progetto Per Il Grande Parco A Est Di Ferrara Va In Co; Regione Lombardia, 48 nuovi alberi monumentali.

Barba (Avs-Radici in Comune): "Parcheggi, palazzo della Regione e solo 284 alberi, altro che Parco Centrale" - La presentazione del progetto per il primo lotto dell'imponente riqualificazione dell'area di risulta per la consigliera conferma i timori: "Verde ridotto da 6 a 3 ettari, parcheggio cattedrale del de ... Segnala ilpescara.it

Nuovi alberi al parco dal Comune. Alternativa Civica: "Quelle piante non sono adatte" - Discussione politica sul tipo di alberi da piantumare nel Parco Urbano e sulla manutenzione ... ilrestodelcarlino.it scrive