Bambini schiavi dello smartphone il Parlamento rompe il silenzio e presenta 10 regole per genitori che hanno perso il controllo della tecnologia

Il Parlamento finalmente interviene, riconoscendo il problema sempre più urgente della dipendenza digitale dei giovani. Tra le sfide di oggi, garantire ai bambini un uso consapevole dello smartphone diventa una priorità condivisa da istituzioni e genitori. Queste nuove regole sono un passo fondamentale per riallineare i valori educativi in un mondo dominato dalla tecnologia. È il momento di agire, perché il futuro dei nostri figli merita una guida sicura e responsabile.

Non è più solo una sensazione diffusa tra genitori spaesati o l'allarme di qualche pedagogista illuminato. Ora è il Parlamento a certificare ufficialmente quello che molti sospettavano ma nessuno osava dire ad alta voce: abbiamo perso il controllo dell'educazione digitale dei nostri figli. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

