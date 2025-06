Bambini interrotti Cosa fare quando il figlio rifiuta il genitore?

Quando un figlio rifiuta il genitore, il cuore si spezza e le difficoltà sembrano insormontabili. In questa rubrica di Valeria De Vellis, avvocatessa esperta in diritto di famiglia, affrontiamo un caso delicato: un padre che, dopo la separazione, si trova lontano dalla propria bambina. Scopriremo insieme come gestire queste situazioni complesse, per tutelare i legami familiari e ritrovare la strada verso un rapporto sereno e costruttivo.

La rubrica quindicinale di Valeria De Vellis, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, della persona e delle successioni, oggi parla di un padre che dopo la separazione non riesce più a vedere la figlia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Bambini interrotti. Cosa fare quando il figlio rifiuta il genitore?

