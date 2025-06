Bambini annegati, la verità nelle autopsie.

Una tragedia che scuote il cuore della comunità: due bambini, Malik e Rehman, trovati senza vita nelle acque dell’Adriatico. Le autopsie condurranno alla scoperta delle cause di questa doppia perdita, svelando i misteri dietro un evento che lascia sgomento e domanda. Solo attraverso le analisi medico-legali potremo comprendere cosa si nasconda dietro queste drammatiche vicende e prevenire future tragedie.

Ferrara, 18 giugno 2025 – Saranno le autopsie a spiegare le ragioni all’origine della doppia tragedia che ha segnato la giornata di domenica sulla costa estense. Dagli accertamenti medico legali sarà infatti possibile stabilire le cause della morte di Malik Cihan Akker, il bambino tedesco di sei anni annegato nella piscina del camping Tahiti di Lido delle Nazioni, e di Rehman Faysal, l’undicenne pachistano trovato senza vita nel tratto di mare davanti al bagno Maremoto di Lido degli Estensi. Per entrambe le drammatiche vicende, il pubblico ministero Stefano Longhi ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it