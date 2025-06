Balotelli torna in Serie A notizia clamorosa | stavolta riparte da casa

Balotelli torna in Serie A, e questa volta lo fa con una nuova sfida che promette emozioni e sorprese. Dopo una stagione difficile al Genoa, l’attaccante si prepara a riscrivere il suo futuro calcistico, dimostrando ancora una volta di avere tanta voglia di riscossa. Con 35 anni compiuti ad agosto, Mario è determinato a lasciare un segno indelebile. La sua avventura sta per ripartire: sarà questa la volta buona?

Mario Balotelli è pronto a giocarsi per l’ennesima volta le sue carte in Serie A, ripartendo da una nuova squadra pronta a puntare su di lui Dopo una deludente stagione al Genoa in cui Mario Balotelli non ha praticamente mai giocato, complice l’arrivo di Patrick Vieira con cui i rapporti non erano dei migliori, l’ex attaccante di Inter e Milan tra le altre è pronto a rimettersi in gioco. Il bomber ex Nazionale ad agosto compirĂ 35 anni ed è ormai alla fine della sua carriera, iniziata con tantissime aspettative sempre disattese, dall’Inter al Milan, passando per il City e il Liverpool. (SerieANews – LaPresse) Adesso Super Mario vuole rimettersi in gioco per l’ennesima volta, in quella che (questa volta veramente) potrebbe essere la sua ultima opportunitĂ in Serie A. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Balotelli torna in Serie A, notizia clamorosa: stavolta riparte da “casa”

