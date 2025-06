Balerdi Juve è lui il primo nome nella lista di Tudor Comolli e Chiellini | serve questo incastro per portarlo subito a Torino I dettagli

Il nome di Leonardo Balerdi si fa sempre più importante nel puzzle di mercato della Juventus, con Tudor, Comolli e Chiellini che lo indicano come prima scelta. La pista resta calda e l’interesse cresce di giorno in giorno, ma per rendere possibile il suo arrivo a Torino sono necessari alcuni incastri strategici. Tra questi, la priorità è fare spazio in rosa. Ecco i dettagli di questa intrigante trattativa.

Non tramonta l'ipotesi Leonardo Balerdi per il calciomercato Juve anzi, se possibile questa pista prende forza giorno dopo giorno. Tuttavia per far sì che possa sbarcare a Torino saranno necessari alcuni incastri. Tra questi i bianconeri devono prima far spazio nel reparto per accogliere nuove risorse: in tal senso, spiega la Gazzetta dello Sport, nel caso in cui dovesse partire Kelly ecco che il primo pensiero di Tudor, Comolli e Chiellini sarebbe quello di provare a chiudere con il Marsiglia per l'argentino.

Balerdi Juve, è una richiesta specifica di Tudor! Contatti con l’entourage del capitano del Marsiglia: svelata la volontà del difensore. Cosa sta succedendo - Il calciomercato della Juventus si infittisce di nuovi intrighi e suggestioni, con una richiesta che potrebbe cambiare gli equilibri: secondo Giovanni Albanese, Tudor avrebbe puntato forte su Leonardo Balerdi, difensore e capitano del Marsiglia.

La #Juventus si muove per le fasce e sui centrali. Nel primo caso piacciono #Dodô (destro) e #Gutierrez (mancino). Come centrale di difesa, il nome forte di queste ore è #Balerdi del #Marsiglia. Occhi anche su #Coppola e #Leoni. [@CorSport] Vai su X

Balerdi, chi è il centrale del Marsiglia che Tudor vorrebbe alla Juventus Tutto quello che c'è da sapere sul possibile obiettivo bianconero, già allenato dall'allenatore croato in Francia Con il Mondiale per Club ormai alle porte, la Juventus si muove per rafforzar Vai su Facebook

