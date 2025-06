Balenando in Burrasca Festival | adesso tocca al saggio Una rondine nella mano

Nel cuore del Balenando in Burrasca Festival, la sezione Letteratura si veste di emozione e riflessione. Venerdì 20, non perdete l'occasione di scoprire "Una rondine nella mano" di Eva Gerace Gemelli e Maria Laura Falduto, un saggio che promette di toccare le corde più profonde della nostra sensibilità . Un evento imperdibile per gli amanti della parola e dell'anima, che vi inviterà a volare con la mente e il cuore.

Al Balenando in Burrasca Festival – sezione Letteratura, si annuncia un appuntamento che toccherà le corde più profonde della nostra sensibilità : la presentazione del saggio "Una rondine nella mano" di Eva Gerace Gemelli e Maria Laura Falduto (Città del Sole Edizioni), in programma venerdì 20. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Balenando in Burrasca Festival: adesso tocca al saggio "Una rondine nella mano"

In questa notizia si parla di: balenando - burrasca - festival - saggio

Balenando in Burrasca Festival: ospite Fortunato Mannino - Balzando tra le onde della cultura, il Balenando in Burrasca Festival è lieto di annunciare un nuovo imperdibile incontro.

Balenando in Burrasca Festival: adesso tocca al saggio Una rondine nella mano il 20 giugno 2025.