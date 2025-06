Avvocato vittima di uno stalker denunciato un 50enne

Una professionista stimata, Federica Giorgi si trova al centro di una vicenda sconvolgente: le sue accuse di stalking contro un 50enne di Sarzana hanno portato all’arresto e all’impegno delle autorità per garantire giustizia. Un caso che scuote la comunità e mette in luce la necessità di tutelare chi, ogni giorno, lotta per difendere i diritti degli altri. La sua storia ci ricorda come il coraggio possa fare la differenza.

Sarzana, 18 giugno 2025 – Aveva saputo soltanto il suo nome in Tribunale a Spezia in qualità di avvocato di ufficio ma certamente non avrebbe mai immaginato di finire nella lunga lista delle "prede" dello stalker. La vittima della disavventura della quale si sta occupando la Procura di Spezia è il legale sarzanese Federica Giorgi. La penalista e consigliere dell'ordine degli avvocati della Spezia è stata infatti oggetto di ripetute molestie da parte di un cinquantenne toscano. L'uomo era diventato il suo incubo chiamandola ripetutamente, anche nel cuore della notte, inviandole messaggi e usando toni spesso violenti, minacciosi e a sfondo sessuale.

