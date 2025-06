Avviati i lavori alla Scuola Media San Lorenzo | nuova pavimentazione e cancello

nuovo cancello, per garantire sicurezza e un ambiente più accogliente agli studenti e al personale. Questa importante iniziativa rafforza l’impegno del Comune di Riccione nel migliorare le strutture scolastiche, creando spazi funzionali e sicuri che favoriscano l’apprendimento e il benessere di tutta la comunità scolastica. Un passo avanti verso un futuro più luminoso e sicuro per i giovani riccionesi.

Il Comune di Riccione ha dato avvio ai lavori di manutenzione straordinaria alla Scuola Media San Lorenzo di Riccione. L’intervento, richiesto dall’istituto e programmato in concomitanza con la fine dell’anno scolastico, riguarda la sistemazione della pavimentazione del vialetto d’ingresso e del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Avviati i lavori alla Scuola Media San Lorenzo: nuova pavimentazione e cancello

In questa notizia si parla di: lavori - scuola - media - lorenzo

Premiati i lavori di “Cinema, Storia & Società” dei Progetti Scuola ABC - Si è svolta al Teatro Argentina la cerimonia di premiazione dei progetti "Cinema, Storia & Società" delle Scuole Superiori del Lazio.

[PUBBLICATO BANDO PER LA NUOVA SCUOLA DI PIZZOLI] Oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando per l'affidamento dei lavori di abbattimento e ricostruzione dell'edificio scolastico "Don Lorenzo Milani" in Pizzoli. Il ban Vai su Facebook

Avviati i lavori alla Scuola Media San Lorenzo: nuova pavimentazione e cancello; Riccione: al via i lavori alla Scuola Media San Lorenzo, nuova pavimentazione e cancello; Alla scuola media di San Lorenzo lavori per messa in sicurezza dell'ingresso.

Riccione: al via i lavori alla Scuola Media San Lorenzo, nuova pavimentazione e cancello - Il Comune di Riccione ha dato avvio ai lavori di manutenzione straordinaria alla Scuola Media San Lorenzo di Riccione. Come scrive chiamamicitta.it

Ristrutturazione scuola Lorenzo de’ Medici a Barberino di Mugello: lavori in corso fino al 2025 - Sono lavori di rilievo quelli in corso alla scuola "Lorenzo de’ Medici", che ospita alcune classi della scuola d’infanzia e le 14 classi della scuola media. Scrive lanazione.it