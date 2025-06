Avis Toscana sfila al Pride del 21 giugno a Prato | Il sangue unisce l’amore non discrimina

Avis Toscana si unisce con orgoglio al Toscana Pride 2025, unendo le forze per promuovere solidarietà, pari dignità e inclusione. Per il quarto anno consecutivo, volontari, giovani del servizio civile e dirigenti sfilano insieme a Prato, portando in strada il messaggio che “il sangue unisce l’amore, non discrimina”. Crediamo che ogni gesto di solidarietà possa contribuire a costruire una società più giusta e accogliente.

Firenze, 18 giugno 2025 – Avis al fianco del Pride. Per il quarto anno consecutivo, volontari, giovani del servizio civile e dirigenti di Avis Toscana prenderanno parte al Toscana Pride 2025, in programma a Prato sabato 21 giugno. Con le bandiere dell’associazione e una t-shirt pensata per l’occasione, la delegazione sfilerà per le strade della città per rilanciare un messaggio di solidarietà, pari dignità e inclusione. “Crediamo che ogni persona abbia sempre il diritto di essere se stessa, senza discriminazioni - non ha alcun dubbio Niccolò Tomei, coordinatore Giovani Avis Toscana -. Essere presenti al Pride è per noi un modo per ribadire che la donazione di sangue è un atto libero, volontario e universale, che unisce le persone al di là di ogni differenza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Avis Toscana sfila al Pride del 21 giugno a Prato: “Il sangue unisce, l’amore non discrimina”

