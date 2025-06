Aveva in casa 113 grammi di marijuana pusher 58enne arrestato

Un vero e proprio arsenale dello spaccio: durante una perquisizione nel quartiere Picanello, gli agenti della polizia hanno scoperto 113 grammi di marijuana nascosti dall’arrestato 58enne catanese. Questa operazione mette in luce l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla droga e nel garantire la sicurezza dei cittadini. La lotta allo spaccio continua, e ogni intervento rappresenta un passo importante verso una comunità più sicura e libera da traffici illeciti.

Gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile hanno arrestato un 58enne catanese per detenzione, a fini di spaccio, di marijuana. L'attività condotta dalla polizia ha consentito di trovare, durante una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, nel quartiere Picanello, una pochette con.

