Aversa parcheggio selvaggio tra via 25 Aprile e via Sorrento | Auto ovunque disagi per noi residenti

Il caos del parcheggio selvaggio tra via 25 Aprile e via Sorrento ad Aversa crea gravi disagi per residenti e lavoratori. Con auto ovunque, anche sui marciapiedi, e un passaggio pedonale ridotto, la sicurezza e la mobilit√† sono seriamente compromesse. √ą ora che l‚Äôamministrazione intervenga per ripristinare ordine e sicurezza, garantendo un miglior equilibrio tra esigenze di parcheggio e vivibilit√† urbana. La soluzione potrebbe arrivare solo attraverso interventi mirati e responsabili.

Aversa. Sosta selvaggia e disagi per i residenti di via 25 Aprile e via Sorrento, arterie di collegamento tra il centro cittadino e la cosiddetta ‚ÄúVariante‚ÄĚ. In assenza di strisce blu, auto parcheggiate ovunque, anche sui marciapiedi. A peggiorare la situazione, un passaggio pedonale in via 25 Aprile, che d√† accesso a viale Kennedy, ridotto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it ¬© Teleclubitalia.it - Aversa, parcheggio selvaggio tra via 25 Aprile e via Sorrento: ‚ÄúAuto ovunque, disagi per noi residenti‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: aprile - aversa - sorrento - auto

