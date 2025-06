Aversa notte prima degli esami | festa dei maturandi con dj set al Parco Pozzi

La notte prima degli esami si trasforma in un momento indimenticabile di solidarietà e festa ad Aversa, grazie alla vibrante iniziativa al Parco Pozzi organizzata da “Maturando in crisi” con Caritas e Younicef. Centinaia di studenti maturandi si sono ritrovati per condividere musica, emozioni e un pizzico di nervosismo, creando un’atmosfera unica di speranza e amicizia. È una serata che rimarrà impressa nei ricordi di tutti i partecipanti, dimostrando come il divertimento possa unirsi a valori profondi.

Centinaia di maturandi si sono ritrovati ieri sera al Parco Pozzi per vivere insieme l'emozione della vigilia degli esami di Stato tra musica, sorrisi e un pizzico di ansia per la prima prova di italiano. L'iniziativa, con dj set, è stata promossa da "Maturando in crisi" con Caritas di Aversa e Younicef. Sul palco anche .

