Avellino scomparsa la professoressa Roberta Mesto | l' ultimo avvistamento in piazza San Ciro

L’intera comunità di Avellino è in allerta per la scomparsa della professoressa Roberta Mesto, ultima volta vista nel pomeriggio di martedì 17 giugno in piazza San Ciro. La sua assenza ha suscitato preoccupazione e si cercano qualsiasi informazione utile a ritrovarla. Chiunque abbia notizie può contattare le autorità: ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Restiamo uniti nel tentativo di riportarla a casa al più presto.

È stata segnalata la scomparsa della professoressa Roberta Mesto, vista per l’ultima volta nel pomeriggio di martedì 17 giugno intorno alle ore 16 in piazza San Ciro, ad Avellino. La donna, al momento dell’allontanamento, indossava un vestito blu, sandali beige e portava con sé una borsa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, scomparsa la professoressa Roberta Mesto: l'ultimo avvistamento in piazza San Ciro

In questa notizia si parla di: avellino - scomparsa - professoressa - roberta

Scomparsa D’Ercole, il cordoglio del Sindaco di Avellino LauraNargi - E’ il cordoglio del sindaco di Avellino, Laurainargi, per la scomparsa di Franco D’Ercole. Figura di grande stile e cultura politica, D’Ercole ha lasciato un'impronta significativa nella comunità irpina, distinguendosi per sobrietà, competenza e servizio alle istituzioni.

Avellino, scomparsa la professoressa Roberta Mesto: l'ultimo avvistamento in piazza San Ciro; Professoressa scompare da Atripalda aiutiamo il figlio a ritorvarla; Roberta Stella uccisa da un brutto male: addio alla sindacalista della polizia locale di Napoli.

Avellino, l'ultimo saluto alla professoressa Paola Tesauro: «Una ferita profonda» - associazione degli ex parlamentari: «La scomparsa della professoressa Tesorio segna un distacco che ... Segnala ilmattino.it

Avellino elezioni sindaco, Gengaro compatta i suoi: squadra al completo con gli uscenti e Cipriano - l'avvocato Annamaria De Stefano, la professoressa Roberta De Maio, la, dirigente scolastica del liceo scientifico Mancini Paola ... Si legge su ilmattino.it