Avellino incendio di un' auto in marcia | intervengono i Vigili del Fuoco

Alle prime luci del mattino, un incendio improvviso ha scosso Avellino, coinvolgendo un'auto in corsa e richiedendo l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. L'incidente, avvenuto in via Giuseppe Cammarota, ha messo in allerta le autorità e rischiato di trasformarsi in una tragedia. Fortunatamente, grazie alla prontezza degli interventi, la situazione è stata contenuta e si spera in un esito positivo per tutti i coinvolti.

Nella giornata odierna, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è stato impegnato ad Avellino, in via Giuseppe Cammarota, zona Valle, alle ore 08:40 circa, su richiesta della Polizia Stradale, per l'incendio di un'autovettura in marcia. Alla guida del veicolo vi era un uomo che, al momento.

