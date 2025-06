Avellino il Prefetto e i sindaci della provincia sottoscrivono i Patti per la sicurezza urbana

Avellino si conferma protagonista di un impegno condiviso per la sicurezza e il benessere dei suoi cittadini. Giovedì 19 giugno 2025, alle ore 11.00, presso il Salone degli Specchi della Prefettura, il Prefetto Rossana Riflesso e i sindaci di 33 comuni provinciali firmeranno i “Patti per la Sicurezza Urbana e la Promozione di un Sistema di Sicurezza Partecipata”, un passo fondamentale verso una comunità più sicura e coesa. L’iniziativa si...

Giovedì 19 giugno 2025, alle ore 11.00, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, il Prefetto Rossana Riflesso sottoscriverĂ i “Patti per la Sicurezza Urbana e la Promozione di un Sistema di Sicurezza Partecipata” con i Sindaci di 33 Comuni della provincia. L’iniziativa si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, il Prefetto e i sindaci della provincia sottoscrivono i "Patti per la sicurezza urbana"

In questa notizia si parla di: sicurezza - avellino - prefetto - sindaci

Unisa, sicurezza informatica e cloud: due giornate di alta formazione e confronto ad Avellino - L'UniversitĂ di Salerno ha ospitato ad Avellino due intense giornate di alta formazione su sicurezza informatica e tecnologie cloud.

AVVISO ALLA CITTADINANZA – MODIFICHE ALLA VIABILITÀ SUL R.A. 2 "DI AVELLINO" Informiamo i cittadini che, come previsto dall'Ordinanza n. 397/2025/NA emessa da ANAS S.p.A., saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria sullo spa Vai su Facebook

Firmati in prefettura ad Avellino i protocolli per il controllo di vicinato a Montemiletto e Sturno; Altavilla Irpina: il prefetto convoca il comitato per la sicurezza dopo i recenti furti; Il prefetto Riflesso scrive ai sindaci: controllo del territorio spetta solo allo Stato.

Il prefetto di Avellino incontra i nuovi sindaci - Affrontati anche i temi della sicurezza pubblica, da incrementare anche "attraverso il rafforzamento ... Riporta ansa.it

Solofra, Moretti: Festa del Patrono salva, grazie all'Anas scongiurato il caos - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com